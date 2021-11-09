Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие уровню устойчивого развития A3.esg

“Мы развиваем социально ориентированный бизнес, и нам важно быть прозрачными для общества, поддерживать социально значимые проекты, участвовать в благотворительности и спорте”, - сообщил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Он также добавил, что в основе философии управления Страхового Дома ВСК лежат принципы социальной ответственности. Возможно, сказал Тарновский, это одна из основных составляющих конкурентоспособности организации.