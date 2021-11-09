Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие уровню устойчивого развития A3.esg

В компании большое внимание уделяют корпоративной социальной ответственности, защите жизни и здоровья сотрудников, дают социальные гарантии, проводят мероприятия по охране окружающей среды, улучшают систему управления взаимодействия с клиентами и партнерами, а также повышают степень информационной открытости. Об этом информирует издание newsnn.ru.
В течение последних нескольких лет Страховой Дом ВСК провел мероприятия по сокращению потребления электроэнергии. Например, оптимизировал учет электроэнергии, используя автоматизированную систему АСКУЭ, отключал вентиляционные и холодильные установки в нерабочее время, проводил прочие мероприятия. По результатам прошлого года компания смогла снизить потребление электроэнергии.
Также организация работает над сокращением объема и сортировкой отходов, экономичным потреблением бумаги и воды, организует экологические акции.
Страховой Дом ВСК - активный участник благотворительной деятельности. В этом году компания создала собственную благотворительную программу “30 добрых дел в год”. Кроме этого, она ежегодно отчисляет в благотворительные фонды свыше 1,5 млн рублей.
“Мы развиваем социально ориентированный бизнес, и нам важно быть прозрачными для общества, поддерживать социально значимые проекты, участвовать в благотворительности и спорте”, - сообщил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Он также добавил, что в основе философии управления Страхового Дома ВСК лежат принципы социальной ответственности. Возможно, сказал Тарновский, это одна из основных составляющих конкурентоспособности организации.
Рейтинг устойчивого развития - это оценка того, насколько бизнес-процессы и цели деятельности компании ориентированы на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической отраслях. В рамках рейтинга ведется анализ нескольких главных блоков: охраны окружающей среды, развития персонала, трудовых и социальных отношений, управления и взаимодействия.