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Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие уровню устойчивого развития A3.esg

9 ноября 2021, 11:30
Страховой дом ВСК подтвердил оценку “Рейтинг устойчивого развития” на уровне А3.esg, который является высоким. Рейтинг компании присвоил аналитический центр “БизнесДром”. Результаты проведенного анализа выявили, что Страховой Дом ВСК соответствует критериям устойчивого развития на высоком уровне.

В компании большое внимание уделяют корпоративной социальной ответственности, защите жизни и здоровья сотрудников, дают социальные гарантии, проводят мероприятия по охране окружающей среды, улучшают систему управления взаимодействия с клиентами и партнерами, а также повышают степень информационной открытости. Об этом информирует издание newsnn.ru.

В течение последних нескольких лет Страховой Дом ВСК провел мероприятия по сокращению потребления электроэнергии. Например, оптимизировал учет электроэнергии, используя автоматизированную систему АСКУЭ, отключал вентиляционные и холодильные установки в нерабочее время, проводил прочие мероприятия. По результатам прошлого года компания смогла снизить потребление электроэнергии.

Также организация работает над сокращением объема и сортировкой отходов, экономичным потреблением бумаги и воды, организует экологические акции.

Страховой Дом ВСК - активный участник благотворительной деятельности. В этом году компания создала собственную благотворительную программу “30 добрых дел в год”. Кроме этого, она ежегодно отчисляет в благотворительные фонды свыше 1,5 млн рублей.

“Мы развиваем социально ориентированный бизнес, и нам важно быть прозрачными для общества, поддерживать социально значимые проекты, участвовать в благотворительности и спорте”, - сообщил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Он также добавил, что в основе философии управления Страхового Дома ВСК лежат принципы социальной ответственности. Возможно, сказал Тарновский, это одна из основных составляющих конкурентоспособности организации.

Рейтинг устойчивого развития - это оценка того, насколько бизнес-процессы и цели деятельности компании ориентированы на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической отраслях. В рамках рейтинга ведется анализ нескольких главных блоков: охраны окружающей среды, развития персонала, трудовых и социальных отношений, управления и взаимодействия.

#Общество
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