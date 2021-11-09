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Температура, кашель и одышка: дети массово заболели в санатории под Екатеринбургом

9 ноября 2021, 12:52
Фото: 1МI
Массовое заболевание детей с одинаковыми симптомами произошло в оздоровительном санатории под Екатеринбургом. Маленькие свердловчане отправлены по домам.

Родители забрали всех детей из оздоровительного санатория «Изоплит» под Екатеринбургом за несколько дней до окончания смены из-за вспышки неизвестного заболевания, смена должна была закончиться 8 ноября, сообщает E1 со ссылкой на родителей школьников.

Дети находились на оздоровительной программе на каникулах, а сейчас санаторий экстренно отправляет их домой. У всех температура, слабость и кашель. Карантин не объявляли, хотя отправлять детей с ухудшениями самочувствия начали ещё 6 ноября. Позвонили из санатория, и через час мы забрали сына. Он был слаб, с температурой и кашлем. Сейчас мы дома, у сына 38,6, ждём врача. Ребёнок уезжал здоровым,рассказала изданию мать заболевшего школьника.

При выезде детей из санатория руководство учреждения просило родителей подписывать бумагу, что претензий к лагерю они не имеют. А в справках, оформленных задним числом, написано, что дети выписаны с улучшениями, рассказали также родители.

В администрации санатория пока никаких комментариев не дают.

Напомним, в конце июля 2021 года 13 детей отравились обедом в ресторане в Санкт-Петербурге перед выездом с экскурсии домой. Школьников снимали на разных станциях по маршруту следования поезда «Санкт-Петербург — Тюмень». Из 18 детей в группе до Екатеринбурга доехали только трое, надзорные органы организовали проверки.

Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось
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#Высокая температура#Детский лагерь#Екатеринбург#Вспышка#Заболевание#Новости УрФО#Происшествия
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