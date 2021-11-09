Температура, кашель и одышка: дети массово заболели в санатории под Екатеринбургом

Дети находились на оздоровительной программе на каникулах, а сейчас санаторий экстренно отправляет их домой. У всех температура, слабость и кашель. Карантин не объявляли, хотя отправлять детей с ухудшениями самочувствия начали ещё 6 ноября. Позвонили из санатория, и через час мы забрали сына. Он был слаб, с температурой и кашлем. Сейчас мы дома, у сына 38,6, ждём врача. Ребёнок уезжал здоровым,рассказала изданию мать заболевшего школьника.