Убийца-насильник женщины и 13-летнего ребенка в Нижнем Тагиле умер в тюрьме

Алексей Жданов, которого два года искали правоохранители Свердловской области (найти его смогли после массового теста ДНК тагильчан), не дожил до суда за убийство и изнасилование и скончался в тюремном госпитале от туберкулеза, сообщает E1 со ссылкой на источник.