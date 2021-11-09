TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Убийца-насильник женщины и 13-летнего ребенка в Нижнем Тагиле умер в тюрьме

9 ноября 2021, 10:47
Фото: 1МI
35-летний убийца и насильник женщины и ее несовершеннолетней дочери из Нижнего Тагила скончался в тюремной больнице.

Алексей Жданов, которого два года искали правоохранители Свердловской области (найти его смогли после массового теста ДНК тагильчан), не дожил до суда за убийство и изнасилование и скончался в тюремном госпитале от туберкулеза, сообщает E1 со ссылкой на источник.

Как считает следствие, 20 октября 2018 года пьяный Жданов нанес несколько ударов ножом своей 36-летней знакомой на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Затем он изнасиловал 13-летнюю дочь убитой, после чего задушил и ребенка.

На момент своей смерти преступник так и не был осужден за это резонансное преступление. Редакция TagilCity.ru провела свое расследование «по горячим следам» сразу после убийства и выяснила некоторые подробности преступления.

Зарезали мать и задушили ребенка. Дело об убийстве тагильской семьи на Вагонке
Узнать подробнее

Напомним, тела зарезанной женщины и задушенного ребенка обнаружили родственники убитых. После нескольких месяцев поисков, в Нижнем Тагиле прошла беспрецедентная процедура по массовой сдаче анализа ДНК среди горожан. Благодаря этому правоохранители смогли установить личность убийцы и задержать его — на тот момент он уже отбывал наказание за кражи.

Раскрыта личность убийцы мамы и дочки на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мать с 13-летней дочерью были убиты на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Мать и дитя#Туберкулез#Убийца#Изнасилование#Подозреваемый#Нижний Тагил#Смерть#Нож#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25