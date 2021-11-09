В “Пятерочке” подвели итоги акции с игрушками-бравлами

Бравла (так называется игрушка) можно было повесить на холодильник, прикрепить к смартфону или соединить несколько и сделать бусы. Игрушку можно было получить, купив товары в “Пятерочке” на 555 рублей с “Выручай-картой” или приобретая партнерские товары. Наконец, очередного бравла можно было купить за 55 рублей. Всего покупателям раздали свыше 114 млн игрушек. В то же время количество покупок с чеком на 555-1100 рублей выросло на 1,1%, пишет eg.ru.