В “Пятерочке” подвели итоги акции с игрушками-бравлами

Бравла (так называется игрушка) можно было повесить на холодильник, прикрепить к смартфону или соединить несколько и сделать бусы. Игрушку можно было получить, купив товары в “Пятерочке” на 555 рублей с “Выручай-картой” или приобретая партнерские товары. Наконец, очередного бравла можно было купить за 55 рублей. Всего покупателям раздали свыше 114 млн игрушек. В то же время количество покупок с чеком на 555-1100 рублей выросло на 1,1%, пишет eg.ru.
Сообщается, что бравлы сразу пришлись по душе покупателям. В первую неделю их выдали на 28 % больше, чем планировали маркетологи. Количество проданных игрушек в 7,5 раза превысило первичные прогнозы. Абсолютным рекордсменом стал покупатель, собравший за весь период акции 111 бравлов.
Пользователи мобильного приложения “Пятерочки” оценили бравлов в 4,78 балла. Это больше, чем у всех игрушек, ранее участвовавших в акциях торговой сети.
Также администрация “Пятерочки” сообщила, что количество установок мобильного приложения сети выросло в период акции на 130%. В специальной игре, проходившей в приложении, участвовали более 1,75 млн уникальных пользователей. За участие в игре им предоставлялись скидки, в том числе в сервисе “Пятерочка Доставка”.