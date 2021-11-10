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3-летняя девочка из многодетной приемной семьи утонула в колодце в Нижних Сергах

10 ноября 2021, 08:00
Фото: 1МI
3-летняя девочка упала в колодец с водой во время прогулки во дворе дома в Нижних Сергах. Ребенок воспитывался в многодетной приемной семье.

Трагедия произошла днем 8 ноября текущего года, когда трое детей из приемной многодетной семьи играли во дворе частного дома по улице Пушкина в Нижних Сергах. На помощь девочки бросился ее 12-летний брат и прибежавший взрослый сосед, сообщается в одном из анонимных telegram-каналов.

Девочку смогли вытащить из колодца, но к приезду медиков скорой помощи она уже умерла, захлебнувшись водой. Сообщается, что колодцем давно перестали пользоваться по причине обветшания и порчи качества воды, но яму так и не успели засыпать.

Многодетная мать в момент гибели ребенка находилась по делам в Екатеринбурге. Следователи Нижнесергинского СК РФ по Свердловской области начали проверку обстоятельств ЧП.

В рамках расследования будут выясняться причины и условия, приведшие к трагедии, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, 23 октября текущего года из окна многоквартирного дома выпал 4-летний ребенок в Нижнем Тагиле. Спустя несколько часов мальчик скончался в больнице. Мать ребенка в этот момент распивала спиртное в компании у соседей, за ребенком приглядывал престарелый дедушка.

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#Многодетная семья#Колодец#Утонул ребенок#Свердловская область#Прокурорская проверка#Нижние Серги#Эксклюзив#Происшествия
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