4П и образ жизни: как распознать и можно ли вылечить сахарный диабет у детей

Болезнь 4П — именно так называют первые признаки сахарного диабета у детей. Обратиться к эндокринологу следует при появлении полиурии (частого мочеиспускания), похудении, повышенном аппетите и повышении сахара в крови. Врач дает направление на анализ крови на сахар, которые включает в себя несколько измерений.
Подтверждает наличие диагноза «Сахарный диабет», если глюкоза в плазме натощак более 7 миллимоль в литре. А исследование крови в любой точке в течение дня более 11 миллимоль в литре, рассказал редакции TagilCity.ru Ольга Воробьева — эндокринолог Детской поликлиники на ул. Черных, 28.
Если у ребенка обнаружили сахарный диабет, паниковать не стоит. Со слов врача, диабет можно компенсировать и контролировать.
Пациенты с сахарным диабетом выполняют следующие рекомендации врача: проводят самоконтроль уровня сахара в крови, то есть измеряют сахар при помощь глюкометра не менее четырех раз в день. Подсчитывают углеводные единицы и ведут дневник самоконтроля.
Сахарный диабет подразумевает определенный образ жизни. Оно требует от пациентов более пристального внимания к своему здоровью, к своему образу жизни, к питанию. Обязательно ведение дневника самоконтроля, где пациент записывает, какой показатель сахара в крови у него, сколько он съел и какое количество инсулина ввел. И, конечно, важна физическая нагрузка, говорит Ольга Воробьева.
При правильном введении инсулина ребенок с сахарным диабетом может питаться как все остальные люди. Чтобы рассчитать дозу гормона, рассказывает врач, нужно подсчитать количество углеводных (хлебных) единиц, который съедает человек. Одна хлебная единица равняется 10 граммам углеводов.
В зависимости от того, сколько ребенок ест, нужно поставить инсулин. Тем не менее увлекаться легкоусвояемыми углеводами не стоит. Эти продукты сладкие на вкус. То есть питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Не надо забывать, что это растущий организм, и ему необходимы все нутриенты, сообщила эндокринолог.
Сахарный диабет — группа заболеваний, которая характеризуется повышенной хронической гипергликемией, то есть постоянным повышением сахара в крови, рассказывает редакции TagilCity.ru эндокринолог детской поликлиники Ольга Воробьева. Диабет обусловлен нарушением секреции или действия инсулина, в некоторых случаях, сочетанием этих нарушений.
При сахарном диабете наблюдается нарушение всех видов обмена — углеводного, жирового и белкового. Они обусловлены нарушением действия инсулина на ткани мишени, сказала врач.
Чаще всего встречаются диабеты первого и второго типа. В Нижнем Тагиле с диабетом первого типа наблюдаются 130 детей. Второй тип выявлен у одного подростка. Другие разновидности диабета диагностированы у двух детей.
Первый тип заболевания встречается в детском и юношеском возрасте. Как правило, развитие диабета происходит резко и быстро.
Это аутоиммунное заболевание развивается у генетически предрасположенных к нему лиц под действием факторов окружающей внешней среды. Данный вид всегда требует введение инсулина и характеризуется отсутствием выделения инсулина или снижением его выработки, рассказывает Ольга Воробьева.
Второй тип сахарного диабета инсулинонезависимый. Он развивается у лиц зрелого и пожилого возраста. Со слов врача, в последнее время данное заболевание диагностируется и у подростков.
При втором типе гормона инсулина много, тем не менее его не хватает для нормализации уровня сахара в крови. Заболевание связано с избытком веса, сидячим образом жизни и нарушением в питании.
Часто при диабете второго типа достаточно пересмотреть свой образ жизни и симптомы могут уйти, сказала эндокринолог детской поликлиники.
Еще реже встречаются другие типы диабета: MODY-диабет, неонатальный сахарный диабет гестационный сахарный диабет, который встречается у беременных.
К опасным осложнениям сахарного диабета с высоким риском развития физических состояний относится диабетический кетоацидоз. Очень часто он возникает на период манифестации заболевания, когда заболевание только возникает и родители не знают, что у ребенка сахарный диабет. Показатель сахара в крови в таких случаях может достигать 20 миллимоль в литре.
Дети с диабетическим кетоацидозом попадают в стационар или в реанимационные отделения. Диабетический кетоацидоз характеризуется абсолютным дефицитом инсулина в сочетании с повышением контррегуляторных гормонов: катехоламинов, глюкагона, кортизола и гормона роста, рассказывает эндокринолог детской поликлиники в Тагиле Ольга Воробьева.
Кетоацидоз может возникнуть и после постановки диагноза, когда ребенок не ввел инсулин или сделал небольшую дозу. Также осложнение бывает при инфекционных заболеваниях, рвоте, жидком стуле или при стрессе. Тяжелая форма диабетического кетоацидоза — диабетическая кома, которая в редких случаях приводит к летальному исходу.
Другие осложнения при сахарном диабете — гипогликемия и гипогликемическая кома. Она характеризуется снижением сахара в крови, когда ребенок поставил мало инсулина или доза инсулина достаточна, но человек получил большую физическую нагрузку.
Сахарный диабет — хроническое неизлечимое заболевание. Главное вовремя обратиться к врачу за необходимыми контролем и рекомендацией. Компенсируют заболевание с помощью постоянных инъекций гормона инсулина, который организм не может вырабатывать самостоятельно.
Это пожизненная инсулинотерапия. Если в детском возрасте будет компенсация инсулина, то есть сахар будет в норме, в последующем это отсрочит развитие осложнений при сахарном диабете. И увеличит продолжительность жизни ребенка. А девочке или девушке это даст возможность выносить и родить здорового ребенка, сказала Ольга Воробьева — врач-эндокринолог детской поликлиники на ул. Черных, 28.
Избежать развития сахарного диабета в зрелом возрасте помогут здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и правильное питание.