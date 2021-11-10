4П и образ жизни: как распознать и можно ли вылечить сахарный диабет у детей

В зависимости от того, сколько ребенок ест, нужно поставить инсулин. Тем не менее увлекаться легкоусвояемыми углеводами не стоит. Эти продукты сладкие на вкус. То есть питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Не надо забывать, что это растущий организм, и ему необходимы все нутриенты, сообщила эндокринолог.