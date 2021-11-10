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50 миллионов украдено при строительстве трассы «Екатеринбург — Тюмень»

10 ноября 2021, 04:45
Фото: 1МI
При выполнении госконтракта между заказчиком и субподрядчиком при строительстве трассы «Екатеринбург — Тюмень» украдено 50 миллионов рублей бюджетных средств.

Субподрядчиком в подтверждение исполнения договоров переданы акты о выполненных работах, содержавшие сведения о завышенных понесенных расходах. На основании недостоверных документов заказчиком оплачены услуги по закрытию движения на железнодорожных путях в период ремонта автодороги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В качестве участников госконтракта выступали заказчик ФКУ «Уралуправтодор» и субподрядчик — АО «ДЭП № 8». Компания-субподрядчик зарегистрирована во Владимирской области, в 2019 году переименовано в АО «ДЭП № 33».

В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками УТ МВД России по УрФО проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причастных лиц. Проведены выемки документов и назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

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