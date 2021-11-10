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Агрессивный молодняк и смертельная медуслуга: жизнь уральской провинции за сутки

10 ноября 2021, 13:38
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Смертельная медуслуга «по-серовски»

К сожалению, новая коронавирусная реальность вносит коррективы во все. Так, медики в Серове провели осмотр больного с высокой температурой прямо на улице. У мужчины уже была температура 40 градусов, но врач заставила выйти его на улицу и на расстоянии осмотрела больного, рассказала его дочь. Пациента доставили в клинику с 80% поражением легких, где он через некоторое время скончался.

Агрессивный молодняк вышел на «охоту» в Асбесте

Как рассказали очевидцы, тусующаяся компания подростков в районе «Прогресса» была нетрезвая. Что уж им там потом вдарило в голову — пары алкоголя или отсутствие мозга, но молодые люди зашли в подъезд дома по улице Войкого и зачем-то начали ломиться в квартиры. По итогам, у пенсионерки-инвалида они ломали дверную ручку и скрылись. Полиция уже ищет хулиганов, благо есть видеозапись.

Фотоконкурс в Кушве: а вы хорошо знаете свой город?

Кушвинцам предлагается принять участие в фотоконкурсе «По старым улочкам пройдусь» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Попробуйте и вы показать остальным красоту родных улочек, пейзажи, необычные городские локации. Все участники получат памятные грамоты, победителей ждут призы! Вся информация доступна в группе КДК в ВК. Успехов!

ДТП возрасту не помеха

Авария в Салде могла бы стать обычным происшествием — сколько их происходит каждый день. Но вот водитель одной из машин — 85-летний пенсионер. В результате ДТП была госпитализирована женщина-водитель другого пострадавшего авто. А дедушке остается пожелать крепкого здоровья — не каждый сможет в столь уважаемом возрасте управлять автомобилем.

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