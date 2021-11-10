Депутат Шипулин заступился за оштрафованную с коронавирусом свердловчанку

Если честно, глазам своим не поверил, когда прочитал новость. Когда у нас в стране снова стали писать доносы на соседей (а по-другому тут и не скажешь)? Почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло на территории частного дома? Какой-то абсурд на ровном месте,написал Шипулин.