Ибрагим Абдулкадыров поздравил тагильских полицейских с профессиональным праздником

Работа всех служб и подразделений Межмуниципального управления позволила стабилизировать криминальную ситуацию в Нижнем Тагиле и Пригородном районе и создать условия для контроля над ней. Принимались все необходимые меры для того, чтобы сделать наш город более безопасным для проживания. В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга — в борьбе с преступностью ради стабильности государства и будущего наших детей, подчеркнул Ибрагим Абабакарович.