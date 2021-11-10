Махонин: Строительство инфекционной больницы в Перми скоро начнется

По факту процесс строительства вот-вот начнется, отметил Махонин. Он добавил, что можно относиться к тем или иным решениям по-разному. Об этом пишет properm.ru. “Я тоже вижу в соцсетях: вот легковозводимая, значит всего 500 миллионов, но на самом деле не всего 500 миллионов, а несколько миллиардов рублей. По факту это 200–300 коек, при сегодняшнем уровне заболеваемости мы понимаем резерв, при том, что у нас шесть с половиной тысяч коек открыто. Все это понятно, но мы допроектировали, и фактически вот-вот начинается стройка”, - сообщил губернатор Пермского края.