Новые пошлины на зарубежные посылки ударят по кошельку россиян

Высокие пороги Рыкова назвала справедливыми для государств, которые не столь сильно, как Россия, ощущают на себе преобладание недорогой продукции. Тем более, что четверть россиян (24%) пожаловались на бедность. Таковы данные опроса фонда "Общественное мнение". Более половины россиян, 57%, считают свое материальное положение средним. 18% им довольны. За последние два-три месяца об ухудшении своего материального положения рассказали 24% респондентов, 7% заметили улучшение, 67% указали, что ничего не изменилось.