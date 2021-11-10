О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила

Несмотря на то, что кладбище находится под присмотром смотрителя-сторожа, воровство металлических конструкций и оградок с могил происходит периодически, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
На фотографии, сделанной очевидцем, видно, что ограды сначала складируются у въезда на погост.
По кражам оградок с кладбища на Руднике в полицию заявлений не поступало. По данной информации будет проведена проверка,ответили на запрос редакции TagilCity.ru пресс-службе МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Напомним, в середине августа 2021 года стало известно о массовом хищении могильных оград с кладбища «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле. Только за месяц там было похищено порядка 40 оградок. Как говорили тогда специалисты похоронного агентства, воруют ограды не для сдачи в металлолом, а из-за высокой стоимости (от 700 до 20 тысяч рублей за метр) и художественной ценности некоторых кованных изделий.