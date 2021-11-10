Ребенок и морская свинка спасены из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Жильцы верхних этаже были эвакуированы спасателями, к их приезду подъезд уже был задымлен. Огнеборцы вывели на улицу 5 человек, в том числе малолетнего ребенка, с использованием спасательных устройств. Также была спасена морская свинка. По предварительным данным, пожар произошел из-за курения одного из жильцов дома в постели.