Ремонт школы № 12 в Усть-Утке планируется завершить в декабре

На данный момент строители уже восстановили фундамент, заменили и утеплили полы, установили канализацию и электрокотел, а также резервные источники отопления. На покупку учебного оборудования из бюджета города выделено свыше 5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на учебно-лабораторное оборудование, новую мебель и ноутбуки с оргтехникой.