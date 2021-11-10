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Ремонт школы № 12 в Усть-Утке планируется завершить в декабре

10 ноября 2021, 16:28
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Предполагается, что ремонтные работы в школе № 12 в Усть-Утке будут завершены в декабре, а после Нового года дети смогут вернуться в образовательное учреждение.

Ход капитального ремонта находится на контроле заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова, а реконструкцией занимается ООО «Уралспецстрой». По словам директора организации, работы продвигаются в соответствии с графиком. В течение недели рабочие начнут монтаж теплового контура, монтаж подводки и подключение сантехники. После этого начнется отделка внутренних помещений, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

На данный момент строители уже восстановили фундамент, заменили и утеплили полы, установили канализацию и электрокотел, а также резервные источники отопления. На покупку учебного оборудования из бюджета города выделено свыше 5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на учебно-лабораторное оборудование, новую мебель и ноутбуки с оргтехникой.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, до 10 декабря 2021 года в Каменске-Уральском обновят фасад в художественной школе № 1. Перед покраской фасадов их необходимо утеплить минераловатной плитой.

Новый фасад за 8,4 млн появится в детской художественной школе Каменска-Уральского
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