Шесть героических поступков уральских полицейских в Свердловской области

Пожилая женщина отправилась на прогулку и пропала в Асбесте 10 сентября 2021 года. Весь личный состав города был ориентирован на поиски женщины. Благодаря имеющемуся у женщины телефону, полицейские несколько часов поддерживали с ней связь — пенсионерка не могла объяснить свое местонахождение. Уже ближе к вечеру женщину полицейские обнаружили на пустыре под теплотрассой с травмой и доставили ее в больницу.