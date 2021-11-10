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Штраф «ковидной» свердловчанки по доносу соседки объяснили в суде

10 ноября 2021, 15:09
Фото: 1MI
Решение судьи, постановившей оштрафовать на 15 тысяч женщину, вышедшую кормить собаку без маски, объяснили сотрудники Серовского районного суда. Там заявили, что никакого животного не было, свердловчанка придумала его, чтобы избежать наказания.

По словам сотрудников, женщина проживает не в частом, а в двухэтажном многоквартирном доме на улице Павлика Морозова. Перед происшествием она десять дней провела в изоляции, но потом все-таки вышла прогуляться. Женщину заметила соседка и обратилась в полицию, пишет Ура.ру.

Когда участковый прибыл на место, гражданка пряталась от него в кустах с мешком картошки,отметили в суде.

Сначала свердловчанка созналась участковому, что ей надоело сидеть дома, поэтому она решила погулять. В суде же она давала уже иные показания. Там же возникла история с собакой. В суде усомнились, что до происшествия животное десять дней могло сидеть голодное.

Напомним, суд установил, что свердловчанка «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции».

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#Штраф#Нарушения#Серов#Пандемия#Коронавирус#Общество
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