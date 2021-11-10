Слабовидящие пожаловались на ЭРВУ отечественного производства

По словам Сергея, качество картинки на данном устройстве крайне плохое. Кроме этого, имеются проблемы с батареей, которая заряжается в течение 12 часов, а работает примерно 90 минут. Краснодарец отметил, что не один раз хотел продать прибор, но он никого не заинтересовал. «В результате я отправился в наш детский пункт для слепых в Армавире и сказал им: заберите, пожалуйста, бесплатно этот „Сокол“, а они: не, нам не нужно!» — поделился Сергей.