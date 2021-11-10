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Стрельба из-за парковки у ТЦ произошла в Екатеринбурге

10 ноября 2021, 03:38
Фото: 1МI
Водители не поделили место на парковке у ТЦ в Екатеринбурге. Мужчина расстрелял автомобиль обидчика.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 9 ноября 2021 года у «Леруа Мерлен» на улице Металлургов в Екатеринбурге, сообщает пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу.

В настоящее время по факту конфликта сотрудниками отдела полиции № 9 проводится проверка, в рамках которой устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Также установлены все участники данного инцидента,рассказали правоохранители.

В ходе конфликта никто из участников и посторонних не пострадал, оружие, из которого стреляли, изъято полицейскими. Начата проверка инцидента.

Напомним, 5 ноября текущего года водители не поделили проезжую часть в Первоуральске. Один из них разбил окно в автомобиле обидчика и несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Позже оказалось, что стреляли в стажера ГИБДД, правоохранители возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении представителя власти с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Разъяренный водитель иномарки выстрелил из «травмата» в стажера ГИБДД в Первоуральске
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