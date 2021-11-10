Стрельба из-за парковки у ТЦ произошла в Екатеринбурге

Напомним, 5 ноября текущего года водители не поделили проезжую часть в Первоуральске. Один из них разбил окно в автомобиле обидчика и несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Позже оказалось, что стреляли в стажера ГИБДД, правоохранители возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении представителя власти с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).