Вандалы в лагуне, QR-мания и спасенные дети и свинки — рассказываем о ЧП на Урале

QR-мания застилает глаза чиновникам и свердловчанам
В Серове недремлющая соседка пожаловалась на местную жительницу «куда следует» из-за коронавируса — инфицированная серовчанка вышла на улицу, вы не поверите, покормить своего пса. В итоге, даму признали виновной в нарушении режима самоизоляции и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Недремлющее око соседки может бдеть и за вами, будьте внимательны.
А в Кировграде горожане даже устроили пикет против QR-кодов и вакцинации. Правда, свои права свердловчане «качали» совсем не долго — буквально через пару часов толпа митингующих покинула улицы, и каждый пошел своей дорогой. Жители города успели собрать сотню подписей, при этом митингующих было только 60. В своей петиции на имя генерального прокурора РФ свердловчане просят проверить законность введенных региональными властями ограничений из-за пандемии. Приехавшие на место сборища полицейские напомнили митингующим правила и порядки проведения подобных акций, после чего толпа «рассосалась». Обошлось без инцидентов.
«День жестянщика» в Нижнем Тагиле и «олени» на дороге
Внезапно, как и каждую осень, выпал снег и подмерзли вчерашние лужи — в ГИБДД Нижнего Тагила посетителям приходится занимать очередь аж на улице. Пострадавшие от «оленей» (именно так именуют друг друга ожидающие) жалуются, что с каждым часом посетителей все больше и больше. Радует, что среди пострадавших тагильчан только пенсионерка — ДТП произошло на улице Пархоменко. Автоледи решила не уступать дорогу бабушке, в итоге у последней медики диагностировали перелом левой ноги.
Пешеходу на трассе Пермь-Екатеринбург повезло намного меньше — мужчина попал под колеса Opel Vectra в районе Первоуральска. В момент аварии сумерки уже опустились на Средний Урал, поэтому водитель иномарки не заметил пешехода под колесами авто. Или, по версии очевидцев ДТП, пешеход сам вышел на трассу и угодил под иномарку. В итоге пострадавший скончался, не приходя в сознание, в больнице Екатеринбурга.
Еще одного свердловчанина спасателям пришлось эвакуировать из покореженного автомобиля на улице Шефская в столице Урала. Lada Priora и Chevrolet Cruze не поделили проезжую часть.
Гранитный камушек внутри
Вандалы расписали стены и гранитное покрытие новой «Тагильской лагуны» и разломали детскую площадку. С открытия объекта прошла всего неделя. Чиновники планируют вычислить злоумышленников по камерам видеонаблюдения. А неравнодушные тагильчане в соцсетях пишут, что будет самосуд. Поэтому, беги, Форест, беги.
Семья мошенниц из Челябинска, попалась в руки местных правоохранителей. Мать и дочь орудовали в квартирах пенсионеров, похищая кровные стариков под видом соцработников. Часть своих «финансовых операций» мошенницы провернули на территории Екатеринбурга.
А вот насильнику и убийце из Татарстана, на счету которого 25 жертв из Поволжья, Урала и ЦФО, предъявили обвинение. Геронтофила из Южного Урала искали десять лет. Свои жертвы, которыми были одинокие пенсионерки 75-90 лет, он выбирал случайно. Нашли извращенца в 2020 году.
Уголовное дело СК возбудил и в отношении родителей трехлетней девочки, которая погибла из-за халатности своих родственников. Малышка упала в яму, полную воды, и утонула. Как пояснили следователям родители девочки, ранее на этом месте был колодец, однако им перестали пользоваться, а вот оградить или засыпать — забыли.
Детей и морскую свинку удалось спасти из полыхающего дома
В Екатеринбурге пожарные в ночь на 10 ноября проявили себя героями как минимум дважды. Первый пожар произошел на улице Посадская — на первом этаже загорелась квартира. Из-за сильного задымления до прибытия расчета эвакуировались 20 человек, в том числе 10 детей. Одного человека огнеборцы спасли при помощи спецсредств.
Второе крупное возгорание произошло на улице Токарей. Горящий матрас едва не стоил жизни спавшему неподалеку свердловчанину. Дверь объятой огнем квартиры открыла хозяйка жилища, а надышавшегося угарным газом екатеринбуржца пришлось выносить сотрудникам МЧС. Оказалось, мужчина выпивал и курил в постели. Жителей верхних этажей эвакуировали по спец-лестнице — пять жильцов, среди которых был один ребенок. Посчастливилось спасти и питомца курильщика — морскую свинку спасатели вынесли вместе с виновником пожара.