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Вандалы в лагуне, QR-мания и спасенные дети и свинки — рассказываем о ЧП на Урале

10 ноября 2021, 15:30
Фото: pixabay.com
Страсти по QR-кодам разгораются не на шутку, вандалы пытаются разгромить «тагильскую лагуну», водители внезапно вспоминают о времени года, а пожарные спасают детей и морских свинок — подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

QR-мания застилает глаза чиновникам и свердловчанам

В Серове недремлющая соседка пожаловалась на местную жительницу «куда следует» из-за коронавируса — инфицированная серовчанка вышла на улицу, вы не поверите, покормить своего пса. В итоге, даму признали виновной в нарушении режима самоизоляции и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Недремлющее око соседки может бдеть и за вами, будьте внимательны.

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А в Кировграде горожане даже устроили пикет против QR-кодов и вакцинации. Правда, свои права свердловчане «качали» совсем не долго — буквально через пару часов толпа митингующих покинула улицы, и каждый пошел своей дорогой. Жители города успели собрать сотню подписей, при этом митингующих было только 60. В своей петиции на имя генерального прокурора РФ свердловчане просят проверить законность введенных региональными властями ограничений из-за пандемии. Приехавшие на место сборища полицейские напомнили митингующим правила и порядки проведения подобных акций, после чего толпа «рассосалась». Обошлось без инцидентов.

«День жестянщика» в Нижнем Тагиле и «олени» на дороге

Внезапно, как и каждую осень, выпал снег и подмерзли вчерашние лужи — в ГИБДД Нижнего Тагила посетителям приходится занимать очередь аж на улице. Пострадавшие от «оленей» (именно так именуют друг друга ожидающие) жалуются, что с каждым часом посетителей все больше и больше. Радует, что среди пострадавших тагильчан только пенсионерка — ДТП произошло на улице Пархоменко. Автоледи решила не уступать дорогу бабушке, в итоге у последней медики диагностировали перелом левой ноги.

Пенсионерка на «зебре» попала под колеса иномарки женщины-водителя в Нижнем Тагиле
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Пешеходу на трассе Пермь-Екатеринбург повезло намного меньше — мужчина попал под колеса Opel Vectra в районе Первоуральска. В момент аварии сумерки уже опустились на Средний Урал, поэтому водитель иномарки не заметил пешехода под колесами авто. Или, по версии очевидцев ДТП, пешеход сам вышел на трассу и угодил под иномарку. В итоге пострадавший скончался, не приходя в сознание, в больнице Екатеринбурга.

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Еще одного свердловчанина спасателям пришлось эвакуировать из покореженного автомобиля на улице Шефская в столице Урала. Lada Priora и Chevrolet Cruze не поделили проезжую часть.

Гранитный камушек внутри

Вандалы расписали стены и гранитное покрытие новой «Тагильской лагуны» и разломали детскую площадку. С открытия объекта прошла всего неделя. Чиновники планируют вычислить злоумышленников по камерам видеонаблюдения. А неравнодушные тагильчане в соцсетях пишут, что будет самосуд. Поэтому, беги, Форест, беги.

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Семья мошенниц из Челябинска, попалась в руки местных правоохранителей. Мать и дочь орудовали в квартирах пенсионеров, похищая кровные стариков под видом соцработников. Часть своих «финансовых операций» мошенницы провернули на территории Екатеринбурга.

А вот насильнику и убийце из Татарстана, на счету которого 25 жертв из Поволжья, Урала и ЦФО, предъявили обвинение. Геронтофила из Южного Урала искали десять лет. Свои жертвы, которыми были одинокие пенсионерки 75-90 лет, он выбирал случайно. Нашли извращенца в 2020 году.

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Уголовное дело СК возбудил и в отношении родителей трехлетней девочки, которая погибла из-за халатности своих родственников. Малышка упала в яму, полную воды, и утонула. Как пояснили следователям родители девочки, ранее на этом месте был колодец, однако им перестали пользоваться, а вот оградить или засыпать — забыли.

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Детей и морскую свинку удалось спасти из полыхающего дома

В Екатеринбурге пожарные в ночь на 10 ноября проявили себя героями как минимум дважды. Первый пожар произошел на улице Посадская — на первом этаже загорелась квартира. Из-за сильного задымления до прибытия расчета эвакуировались 20 человек, в том числе 10 детей. Одного человека огнеборцы спасли при помощи спецсредств.

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Второе крупное возгорание произошло на улице Токарей. Горящий матрас едва не стоил жизни спавшему неподалеку свердловчанину. Дверь объятой огнем квартиры открыла хозяйка жилища, а надышавшегося угарным газом екатеринбуржца пришлось выносить сотрудникам МЧС. Оказалось, мужчина выпивал и курил в постели. Жителей верхних этажей эвакуировали по спец-лестнице — пять жильцов, среди которых был один ребенок. Посчастливилось спасти и питомца курильщика — морскую свинку спасатели вынесли вместе с виновником пожара.

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