Минеева разделила позицию Титова по отмене ограничений во время работы

Борис Титов также заявил о необходимости дополнительной поддержки индустрии общепита в четвертом квартале 2021 года, который снова ударил по бизнесу. По его словам, как и в прошлом году, предпринимателям можно помочь в части реструктуризации долгов, отсрочки налогов за этот период, отсрочки арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности.