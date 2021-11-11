Продавать алкоголь по QR-кодам предложил Евгению Куйвашеву уральский ресторатор

По мнению ресторатора, данная мера может оказаться более эффективной, чем QR-коды в общепите. Также это поможет сократить «пьянство». Урюпин считает, человек, который выступает против вакцинации, не станет ставить прививку для того, чтобы сходить в ресторан. Это не является первой необходимостью.