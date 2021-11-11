QR-коды в самолетах и «треш» с нехваткой врачей. Итоги дня в Свердловской области

Во время ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле разбирают единственный пригодный для подготовки к международным соревнованиям 10-метровый скалодром. Тренера и родители воспитанников спортшколы «Старт» бьют тревогу, так как спортсменам негде заниматься. А ведь там тренируется около 400 человек. Все остальные скалодромы в городе слишком низкие даже для группы начальной подготовки, поэтому родителям приходится возить детей в Екатеринбург. Между тем, тагильчане успешно выступают и занимают призовые места на соревнованиях, в том числе и на международных.