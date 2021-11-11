Самоотверженность и «треш с ремонтом»: медики о дефиците кадров в учреждениях Тагила

Раньше врачи и учителя имели почёт и уважение. И со стороны вроде все так и есть: белые халаты, в тепле, и отблагодарят, и доброе слово скажут. А что по факту? Редко, но бывает, и с матами, и с кулаками, всем должны, всем обязаны… Я же говорю, обслуга. А больше всего, конечно, оплата разочаровывает, рассказывает редакции TagilCity.ru врач скорой помощи Нижнего Тагила.