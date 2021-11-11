Самоотверженность и «треш с ремонтом»: медики о дефиците кадров в учреждениях Тагила

Posted 11 ноября 2021, 02:35
Published 11 ноября 2021, 02:35
Modified 29 ноября 2024, 18:27
Updated 29 ноября 2024, 18:27
Для увеличения числа медработников в Нижнем Тагиле Минздрав Свердловской области реализует две программы: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Свердловской области» и «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области».
Выпускники медвузов получают единовременную выплату, а медики могут претендовать на оплату стоимости жилья или на первоначальный взнос по ипотеке. Зарплата же врачей, согласно данным Минздрава, выше среднего уровня в городе.
Однако несмотря на это тагильские больницы опубликовали десятки объявлений о поиске 220 медицинских работников. Редакция TagilCity.ru узнавала у медиков из Нижнего Тагила о причинах работы в профессии и отказе от нее.
Выпускница медицинского колледжа по окончании СПО поступила в медицинский вуз. Однако через год забрала документы и решила не связывать свою жизнь с медициной.
Образование в тагильском медколледже, по ее словам, находится на низком уровне. Преподавателей не хватает, директор медколледжа работает на два филиала, говорит девушка.
Просили практикующих врачей вести занятия, но они отказывались, так как копейки предлагали. Грубо говоря, они «в поле» заработают в два раза больше за это время. А тут надо вкладывать, рассказывать.
В свободное от учебы время девушка подрабатывала санитаркой в одной из больниц города, в которой, по ее словам, царит разруха и антисанитария.
Филиал ада. Начиная с санитарных норм, которые отсутствуют полностью в больнице. Потолок сыпется, стены как после войны там, оконные рамы выпадают вместе с пациентами. Я проходила практику в четырех больницах Тагила. Везде треш с ремонтом, везде нет денег, везде врачи получают мизерные зарплаты. Если главврач совестливый, деньги в больнице есть,говорит выпускница.
Условий труда для медиков, по словам выпускницы, практически нет. В здании, где она работала, было холодно, темно и сыро.
Помимо этого, медработники, со слов выпускницы, неохотно обучают молодых специалистов. Они думают, что студентов всему научили в колледже, но в каждом месте оказываются свои порядки и устои.
Старшее поколение не готово к обновлению состава. Они тебе не дадут работать, пока ты не докажешь потом и кровью, что можешь работать, делится своими впечатлениями выпускница медколледжа.
Одногруппницы девушки по окончании обучения работают акушерками и медсестрами в больницах Нижнего Тагила. Ежемесячная зарплата выпускниц в первый год составляла 14 тысяч. Сейчас — 18 тысяч рублей:
Они пришли спасать людей. 14 тысяч. Серьезно?говорит выпускница.
Выпускники медколледжей и медвузов по окончании обучения владеют больше теоретическими знаниями. Тем не менее, желание и интерес помогают им стать «крутыми специалистами», рассказывает редакции TagilCity.ru один из врачей скорой помощи Нижнего Тагила.
Труд медиков же, с ее слов, обесценен. Сотрудники больниц и скорой помощи давно списаны на обслуживающий персонал. Более того, для медиков нет привилегий от государства: ни скидок в аптеку, ни отдельной очереди в больнице или поликлинике, ни льгот, ни путевок, сетует женщина.
Раньше врачи и учителя имели почёт и уважение. И со стороны вроде все так и есть: белые халаты, в тепле, и отблагодарят, и доброе слово скажут. А что по факту? Редко, но бывает, и с матами, и с кулаками, всем должны, всем обязаны… Я же говорю, обслуга. А больше всего, конечно, оплата разочаровывает, рассказывает редакции TagilCity.ru врач скорой помощи Нижнего Тагила.
В России действует «дорожная карта» — это мероприятия, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Он определяет уровень заработной платы медработников. Однако в Нижнем Тагиле, говорит врач, «дорожную карту» не соблюдают. В ГССМП Нижнего Тагила, например, оклад увеличивают, а все остальное урезают:
В 1,5 раза нам меньше выплачивают. Не знаю, можно ли об этом говорить, но так как все молчат, вкалывают сутки через двое, ещё и допсмены берут, жизни не видя. Значит, их все устраивает, говорит она.
Во время пандемии сотрудникам скорой помощи сделали надбавку за работу с больными коронавирусом. Однако во время выплат, сказала женщина, часть основной зарплаты каким-то образом уменьшили.
Потом ковидные убрали — и за гроши работаем.
Сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила писали жалобы в Минздрав России, но обращения перенаправляли в Министерство здравоохранения Свердловской области, рассказывает женщина.
Приказы понаписали, что мы копейки должны получать. Если кто вставал с этим вопросом, им говорили: «Уволим и все». Нас никто не слышал и слышать не хочет.
Бывшая заведующая медучреждением в Нижнем Тагиле рассказала редакции TagilCity.ru, что уволилась из-за оптимизации здравоохранения. Несколько зданий переместили в одну постройку. Коек для больных стало меньше, условия сложнее.
Молодые же специалисты, по ее мнению, уходят из больниц города в частные клиники. Также выпускников не устраивает, что нужно работать на 1,5 ставки.
Молодые учатся на более современной базе, а в глубинке нового оборудования мало. Нужно ещё получить узкую специальность (рентгенолог, узист), а пройдя практику в госучреждении, можно и в платную клинику сбежать, говорит врач.
Помимо этого, медики устают от «бесконечных дурацких приказов и постановлений», сообщил редакции TagilCity.ru врач тагильской больницы. Сложность работы заключается и в большой «бумажной нагрузке».
Надо правильно писать, а не человека лечить, чтоб все было по уставу, чтобы оплатили случай больнице,говорит врач.
Редакция TagilCity.ru задала медикам вплоне очевидный вопрос: почему при озвученных минусах медики все-таки работают в сфере? Бывшая заведующая ответила:
А держится старая гвардия. Их так учили: самоотверженно работать. Кому-то до пенсии чуть-чуть, а кто-то уже на пенсии и не может остановиться ходить на работу.
Врач Детской городской больницы Нижнего Тагила рассказал редакции, что доволен своей работой.
Я не могу сказать за все подразделения, но за свое место работы могу сказать, что у меня есть хорошие условия труда. И достойная выплата за этот труд, рассказал редакции TagilCity.ru детский врач.
Молодые специалисты по окончании обучения обладают теоретическими знаниями, считает она. На практике оказывается, что в первую очередь врач должен работать с людьми.
Обучение — это одно. Учишься ты теоретически. А на практике тебе нужно работать с людьми. С мамочками болеющих детей. Родители волнуются и переживают, и тут очень важно найти комплаенс между родителем и врачом, чтобы мама тебе доверяла. А когда ты вышел только из института, это не так просто сделать.
Детский врач также отметил, что в каждой работе свои трудности. Так, молодые люди не готовы к большой нагрузке, соответственно, возникают недовольства.
Много кто так думает: «Не нравится — уходи», поэтому врачей не хватает. Не нравится — уходят, а очередей на это место нет. Работают за копеечную зарплату в большинстве случаев из-за преданности своему делу, из-за желания работать и помогать людям. Это своего рода благотворительность.