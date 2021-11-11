Сбер продемонстрировал свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

По информации newsnn.ru, у новой техники эффективная производительность. Его двойная точность достигает отметки почти в 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Компьютер создан на базе технологий NVIDIA. В частности, в новую продукцию Сбера добавили процессоры NVIDIA A100 с 80 Гб памяти. Благодаря им компьютер будет иметь высочайшую производительность в задачах ИИ, а также это позволит работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.
В компании рассказали, что Christofari Neo подходит для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Первыми, кто сумел протестировать новую технику, стали команды SberDevices и Sber AI. С помощью ML Space команде SberDevices удалось бесшовно переключаться между суперкомпьютерами. Кроме того, они сумели оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family, доступных для дополнительного обучения и теста в SberCloud.
Исполнительный вице-президент СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский заявил, что новая техника выведет скорость обучения моделей на новый уровень. Это, в свою очередь, позволит реализовать прорывные сервисы и продукты, использующие самые передовые технологии.
Кроме того, он подчеркнул, что нынешние и потенциальные клиенты SberCloud смогут воспользоваться мощностями сразу двух суперкомпьютеров.