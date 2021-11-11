Сбер продемонстрировал свой новый суперкомпьютер Christofari Neo

В компании рассказали, что Christofari Neo подходит для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Первыми, кто сумел протестировать новую технику, стали команды SberDevices и Sber AI. С помощью ML Space команде SberDevices удалось бесшовно переключаться между суперкомпьютерами. Кроме того, они сумели оптимизировать стоимость и скорость обучения моделей-трансформеров ruGPT-3 & family, доступных для дополнительного обучения и теста в SberCloud.