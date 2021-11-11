Штрафы за уход из дома получили двое заболевших COVID-19 жителей Карпинска

Оба гражданина находились под наблюдением врачей в связи с заболеванием коронавирусом. Им также были выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции по месту жительства до выздоровления. Кроме того, они были уведомлены о том, что за нарушение грозит ответственность, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.