Строительный пылесос: для каких целей служит и как не ошибиться с выбором?

Люди, проводящие различные ремонтные работы, вынуждены постоянно сталкиваться с проблемой уборки строительного мусора: пыли, стружки, с очисткой помещения от химически активных веществ и другими типами загрязнений. Справиться с подобной задачей можно только с помощью специального инструмента — строительного пылесоса. Почему стоит отдать предпочтение именно специальной технике? Давайте разбираться.