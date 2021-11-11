Сувениры из минералов почти за один миллион закупят свердловские власти

В общей сложности планируется приобрести 60 сувениров. Среди них есть даже большая минералогическая горка. Это композиция из нескольких камней, таких как горный хрусталь, малахит и других. Ее стоимость составляет 43 тысячи рублей. Изделие является самым дорогим из всех представленных в списке. Там же есть скульптуры и шкатулки.