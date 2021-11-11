Свердловчанин залез на чужую дачу и поджег ее, скрываясь от невидимых врагов

На шум прибежали соседи. Они попытались выгнать хулигана, но справиться с ним не удалось. Мужчина выпрыгнул из окна и убежал. На месте преступления остались его сланец и банковская карта, а также ботинок и шапка. В результате пожара дом получил повреждения на 270 тысяч рублей.