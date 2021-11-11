TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле

11 ноября 2021, 07:18
Фото: 1МI
Суд обязал свердловский Минздрав отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Чиновники от медицины не согласились с таким решением и подали апелляцию.

Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием обязать региональный Минздрав выделить средства на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Суд иск удовлетворил, но в медведомстве считают иначе, сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

На ремонт необходимо выделить 21 миллион рублей, но в связи с пандемией свердловский Минздрав не имеет возможности профинансировать работы, закупку материалов и оборудования. Чиновники признают необходимость ремонта, но не в судебном порядке.

Напомним, прокуратура Нижнего Тагила подала иск к региональному Минздраву с требованием провести ремонт в отделении гинекологии в Демидовской больнице. Суд постановил изыскать деньги в течение 5 месяцев, больница обязана будет произвести ремонт в течение 10 месяцев.

Минздрав по суду обязан отремонтировать гинекологию в Демидовской больнице в Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницыПочти 50% врачей не хватает в Демидовской больнице Нижнего Тагила13 млн на деликатесы в больницу для чиновников потратит Управделами президента РФ
#Суд#Ремонт#Апелляция#Прокуратура#Нижний Тагил#Демидовская поликлиника#Минздрав#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25