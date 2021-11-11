Тагильский боксер Вадим Малков стал призером соревнований в Свердловской области

Напомним, 7 известных спортсменов — уроженцы Нижнего Тагила, могут занять места в общей сборной России в своих видах спорта на зимней Олимпиаде в Китае. Главное спортивное соревнование мира пройдет в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022 года.