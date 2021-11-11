Терять память после прививки от COVID-19 начал пенсионер из Екатеринбурга

В Свердловском областном онкологическом диспансере сообщили, что при прохождении лечения от рака вакцинацию рекомендуется отложить, так как в этот момент организм еще ослаблен. Принимать решение о вакцинации пациент должен вместе с врачом, который даст оценку состоянию и при необходимости направит на дообследование, добавляют в диспансере.