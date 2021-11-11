Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую

Эта площадка была возведена в парке первой, другие места для детского досуга на Пихтовых горах пока пустуют. Конструкция предназначалась для детей младшего возраста. Однако накануне местные жители обратили внимание, что рабочие полностью демонтировали площадку, а на ее месте ставят уже другую.