Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую

Эта площадка была возведена в парке первой, другие места для детского досуга на Пихтовых горах пока пустуют. Конструкция предназначалась для детей младшего возраста. Однако накануне местные жители обратили внимание, что рабочие полностью демонтировали площадку, а на ее месте ставят уже другую.
Сотрудники МУП «Тагилдорстрой», работавшие на месте, пояснили TagilCity.ru, что заменить детскую площадку попросили горожане:
Это пожелание города, чтобы дети всех возрастов могли играть. И еще старая не была предусмотрена для инвалидов, а эта будет.
Слова рабочих в беседе с редакцией подтвердил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.
Напомним, в октябре закончилась реконструкция площади Танкостроителей и первый этап благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». На территории 34 гектара, появились две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки.