Дистант для школьников из-за коронавируса продлен в Свердловской области

Такое решение было принято по итогам оперативного совещания Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, сообщает администрация Серовского округа.
Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи. Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодёжной политики Свердловской области, сообщили в свердловском оперштабе.
Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября был объявлен режим нерабочих дней. По их окончанию для школьников региона с 5 по 11 классы было введено дистанционное обучение с 8 по 13 ноября.