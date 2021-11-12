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Дистант для школьников из-за коронавируса продлен в Свердловской области

12 ноября 2021, 07:21
Фото: 1MI
Дистанционное обучение для школьников Свердловской области продлено до 19 ноября 2021 года.

Такое решение было принято по итогам оперативного совещания Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, сообщает администрация Серовского округа.

Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи. Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодёжной политики Свердловской области, сообщили в свердловском оперштабе.

Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября был объявлен режим нерабочих дней. По их окончанию для школьников региона с 5 по 11 классы было введено дистанционное обучение с 8 по 13 ноября.

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#Дистант#Свердловская область#Школа#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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