Еще 727 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

По России за сутки подтверждено 40,1 тысячи случаев заражения. Из них у 3,4 тысячи человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 8,99 миллиона человек. Количество выписанных за сутки выросло до 7,72 миллиона пациентов, из них за последние сутки выздоровевшими признаны 33,6 тысячи человек. Также за сутки в стране скончались 1235 человек. Всего число умерших составляет 252,9 тысячи.