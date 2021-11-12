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Еще 727 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

12 ноября 2021, 09:18
Фото: 1MI
Еще 737 новых случаев коронавируса подтверждено за сутки с 11 по 12 ноября в Свердловской области.

Всего количество заболевших составляет 165,5 тысячи человек.

Число выписанных после излечения от заболевания составляет 148 тысяч человек, из них из больниц отпущены 502 человека.

Кроме того, еще 31 человек скончался. В общей сложности с начала пандемии коронавирус лишил жизни 7825 человек в Свердловской области.

По России за сутки подтверждено 40,1 тысячи случаев заражения. Из них у 3,4 тысячи человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 8,99 миллиона человек. Количество выписанных за сутки выросло до 7,72 миллиона пациентов, из них за последние сутки выздоровевшими признаны 33,6 тысячи человек. Также за сутки в стране скончались 1235 человек. Всего число умерших составляет 252,9 тысячи.

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#Заболевшие#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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