Камера видеонаблюдения похищена в центре Нижнего Тагила

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полученная оперативниками информация гласит, что мужчина, который попал на другую камеру, вероятно причастен к инциденту, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
На вид подозреваемому примерно 25-30 лет, у него среднее телосложение и рост 170-175 сантиметров. На момент инцидента был одет в черную куртку и шапку, штаны и кроссовки черного цвета. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16: 8(3435) 97-64-02.
Напомним, в конце октября стало известно, что в Екатеринбурге молодая девушка-воровка крадет дорогие мобильники из карманов свердловчан в крупных торгово-развлекательных центрах.