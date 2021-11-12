Камера видеонаблюдения похищена в центре Нижнего Тагила

На вид подозреваемому примерно 25-30 лет, у него среднее телосложение и рост 170-175 сантиметров. На момент инцидента был одет в черную куртку и шапку, штаны и кроссовки черного цвета. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16: 8(3435) 97-64-02.