«Начали умирать дети». Питерский реаниматолог о новой волне коронавируса

На сегодняшний день в реанимации лежит сразу несколько пациентов до 40 лет с тяжелым поражением легких. Еще один 58-летний мужчина — со 100-процентным поражением легких. Чаще всего такое пишут уже в посмертном эпикризе, но этот мужчина жив. При поступлении поражение легких у него было 25%, за два дня оно достигло 100%.