Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска

Полковник Шведчиков родом из Ирбита. Школу будущий полковник полиции окончил в Туринске. Служил Вячеслав Шведчиков в пограничных войсках на Дальнем Востоке. На гражданку пришел сразу работать в полицию — на должность милиционера-кинолога. Потом дослужился до начальника криминальной милиции и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году Вячеслава Сергеевича назначили на должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», а в 2018 году полковник Шведчиков стал первым заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.