Продление дистанта школьникам и тагильчане в ТВ-шоу. Итоги дня в Свердловской области

А ведь многие школьники, вместо того, чтобы учиться онлайн, гуляют и развлекаются. Вот например, 15-летняя девочка из Серова настаивает на том, чтобы отменили ограничения для несовершеннолетних на посещение торговых центров без родителей. Она обратилась с открытым письмом в правительство и прокуратуру, в котором пишет, что такие действия противоречат Гражданскому кодексу РФ. По закону, несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сами распоряжаться своими доходами и совершать мелкие сделки. Неужели дети теперь реально не могут прожить без ТЦ, где они часто собираются на «тусовки»?