Робот на «Госуслугах» стал COVID-диссидентом после хакерской атаки

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин отметил, что причиной сбоя в работе робота стал человеческий фактов. Он отметил, что возможно, что-то пошло не так и возникла проблема с искусственным интеллектом, но текст изменился на красный. Это мог сделать только человек, пишет Ура.ру.