«Вас развели и никаким „коронавирусом“ вы не болели. Факт существования этой „болезни“ никем не доказан. „Коронавируса“ не существует», приводит «Царьград» ответ чат-бота Макса на вопрос «Как получить QR-код для переболевшего».
По словам робота, QR-коды являются «частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля». Он призывает пользователей отказаться от использования сервиса, если они не согласны с его высказываниями.
Сбой в работе вызван DDoS-атаками на портал, заявили Минцифры РФ в своем Telegram-аккаунте. В том числе из-за этого пользователи не могли зайти на «Госуслуги». Атака коснулась и чат-бота. В Минцифры напомнили, что у бота отсутствует доступ к данным пользователей. Он создан исключительно для консультаций.
Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин отметил, что причиной сбоя в работе робота стал человеческий фактов. Он отметил, что возможно, что-то пошло не так и возникла проблема с искусственным интеллектом, но текст изменился на красный. Это мог сделать только человек, пишет Ура.ру.
Напомним, второй раз за неделю на портале «Госуслуг» происходят сбои. Днем 11 ноября сайт был временно недоступен. Утром 8 ноября после обновления у людей оказались просроченными QR-коды.