Тагильская семья приняла участие в кулинарном шоу на телеканале «Суббота!»

Алена работает учителем начальных классов, а Андрей — спасателем. Супруги воспитывают двоих детей. Всего в шоу приняли участие три семьи.
Тагильчане случайно наткнулись на страницу кастинга и отправили заявку на участие.
Мы были очень удивлены, когда через неделю с нами связался онлайн-менеджер телеканала «Суббота!». Конечно, мы не профессионалы в области кулинарии, но готовить любим. Есть даже пару коронных блюд в нашей семье, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Печенкин.
Он пояснил, что сам процесс съемок был энергозатратным, но это был новый опыт в жизни семьи.
Эмоции исключительно положительные, очень понравилось! Думаем поучаствовать где-нибудь еще, отметил тагильчанин.
Главный приз шоу составляет 100 тысяч рублей. Ведущие реалити — актриса Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов. По правилам, мужчины должны готовить по рецепту шеф-повара сложные блюда, а их жены управлять действиями супруга через наушники. Выпуск программы можно посмотреть 13 ноября в 13.00 на телеканале «Суббота!», сообщает пресс-служба телеканала.
Напомним, 35-летняя жительница Нижнего Тагила Алена Эйзин приняла участие в шоу «Новый день» на ТВ-3. Она рассказала о своих экстрасенсорных способностях и алкоголизме. Алена отметила, что съемки в программе помогли ей изменить образ жизни.