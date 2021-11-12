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Тагильская семья приняла участие в кулинарном шоу на телеканале «Суббота!»

12 ноября 2021, 11:37
Фото: Андрей Печенкин
Алена и Андрей Печенкины из Нижнего Тагила снялись в кулинарном шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!».

Алена работает учителем начальных классов, а Андрей — спасателем. Супруги воспитывают двоих детей. Всего в шоу приняли участие три семьи.

Тагильчане случайно наткнулись на страницу кастинга и отправили заявку на участие.

Мы были очень удивлены, когда через неделю с нами связался онлайн-менеджер телеканала «Суббота!». Конечно, мы не профессионалы в области кулинарии, но готовить любим. Есть даже пару коронных блюд в нашей семье, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Печенкин.

Он пояснил, что сам процесс съемок был энергозатратным, но это был новый опыт в жизни семьи.

Эмоции исключительно положительные, очень понравилось! Думаем поучаствовать где-нибудь еще, отметил тагильчанин.

Фото: Андрей Печенкин

Главный приз шоу составляет 100 тысяч рублей. Ведущие реалити — актриса Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов. По правилам, мужчины должны готовить по рецепту шеф-повара сложные блюда, а их жены управлять действиями супруга через наушники. Выпуск программы можно посмотреть 13 ноября в 13.00 на телеканале «Суббота!», сообщает пресс-служба телеканала.

Напомним, 35-летняя жительница Нижнего Тагила Алена Эйзин приняла участие в шоу «Новый день» на ТВ-3. Она рассказала о своих экстрасенсорных способностях и алкоголизме. Алена отметила, что съемки в программе помогли ей изменить образ жизни.

Тагильчанка рассказала об экстрасенсорике и алкоголизме на шоу канала ТВ-3
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