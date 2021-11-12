Тагильская семья приняла участие в кулинарном шоу на телеканале «Суббота!»

Мы были очень удивлены, когда через неделю с нами связался онлайн-менеджер телеканала «Суббота!». Конечно, мы не профессионалы в области кулинарии, но готовить любим. Есть даже пару коронных блюд в нашей семье, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Печенкин.