Технические средства реабилитации для инвалидов доступны на Ozon

В этом месяце к приему электронных сертификатов подключился первый интернет-магазин Ozon. Теперь можно заплатить напрямую продавцу через онлайн-магазин и приобрести нужный товар, сидя дома. Ozon стал первой онлайн-площадкой, которая реализовала свое право на подключение к системе «Электронный сертификат» (ГИС ЭС). В скором будущем и другие маркетплейсы последуют этому примеру. Об этом сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.