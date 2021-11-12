Уральский Ван Дизель, головы коров и обнаженные пробежки — рассказываем о ЧП на Урале

Между тем неизвестный молодой человек решил добавить яркости в будни местных жителей и совершил перфоманс: пробежался полуголым по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. Эксцентричного парня горожане заметили в районе кинотеатра «Родина». За исключением кроссовок, носка и, конечно, картонки на интимных местах, на нем не было ничего лишнего. Также образ молодой человек дополнил белой шапкой с очками. Стоит отметить, что с собой он захватил «группу поддержки»: по пятам за парнем бежал, вероятно, его друг и снимал происходящее на камеру. А что это было — контент для «ТикТока или, может быть, спор — остается только гадать.