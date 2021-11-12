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Уральский Ван Дизель, головы коров и обнаженные пробежки — рассказываем о ЧП на Урале

12 ноября 2021, 16:06
Фото: pixabay
Головы коров появляются на улицах Нижнего Тагила, находки в рыбе шокируют уральцев, горожане устраивают голые забеги, а сотрудники ГИБДД ловят отчаянных лихачей — подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

Оставшийся на свободе виновник ДТП и погоня за неадекватным водителем

17-летний тагильчанин, который 7 ноября 2020 года перепил алкоголь, поехал за шаурмой на машине отца и насмерть сбил человека, в результате остался на свободе. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. А мы напомним, что в попытках поесть восточное блюдо, парень в 04.30 на улице Вогульская сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара тагильчанин, которому не повезло оказаться не в том месте, не в то время, скончался на месте.

Устроившего смертельное ДТП 17-летнего водителя «Шкоды» суд оставил на свободе
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С приходом снега на уральских дорогах участились аварии. Утром 12 ноября на 109 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошло смертельное ДТП. Там водитель Lada Granta вырулил на встречку и столкнулся с грузовиком Scania. Исход аварии крайне печален: скончались два человека, а именно водитель Lada Granta и его 34-летняя супруга. 61-летний водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском работенку инспекторам ГИБДД добавил водитель с признаками наркотического опьянения. Прежде, чем пообщаться с правоохранителями, уралец решил поиграть в догонялки. В результате сотрудники включили проблесковые маячки, спецсигналы и отправились в погоню. Вскоре уральский Вин Дизель был успешно остановлен. За рулем он находился с признаками опьянения, однако медосвидетельствование алкоголя не выявило, поэтому водитель благополучно отправился проходить текст на наркотики. А какие результаты он даст — покажет время.

Погоню за неадекватным водителем устроили сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском
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Сатанинский обряд или проделки собак? Пугающие коровьи головы и глисты в рыбе шокируют уральцев

Жители Нижнего Тагила ошарашены отрубленными коровьими головами, обнаружившимися вблизи дома быта «Эра» и на улице Балакинской. 8 ноября одна из жительниц поделилась первым инцидентом, а на следующий день ситуация повторилась. Личность владельца Буренок и, самое главное, мотивы поступка остаются неизвестны. При этом стоит отметить, что во втором случае на ухе животного была желтая бирка с номером. Она ставится для индефикации скота. Теперь тагильчане выдвигают самые безумные версии происходящего, начиная от проделок собак и заканчивая обрядами сатанистов. Досталось и Хэллоуину. Жители полагают, что неспроста жуткие находки появились аккурат после праздника.

Отрубленные головы коров находят тагильчане на улицах города
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Однако не только головы крупного рогатого скота шокируют уральцев. В Екатеринбурге мужчина нашел неожиданных гостей в филе горбуши, купленном в «Кировском» на улице Мира, 1. В рыбе обосновались глисты. Неудачливый покупатель поделился, что буквально обомлел, когда заметил, какой «бонус» к покупке его ждал. Для убедительности он приложил фото, на которых изображены полупрозрачные черви, лежащие среди кусков рыбы. В сети супермаркетов дипломатично поведали, что специалиста по работе со СМИ нет на месте, поэтому прокомментировать ситуацию никто не может.

Задержание инженера-насильника и голые забеги по улицам

В Екатеринбурге задержали 50-летнего инженера, который трогал за половые органы свою семилетнюю племянницу. Инцидент произошел в доме на улице Краснолесья. О случившемся ребенок сразу поведал маме, после чего та обратилась в полицию и мужчину скоротечно задержали. Ранее у него не было проблем с законом, однако теперь они точно появились: возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Между тем неизвестный молодой человек решил добавить яркости в будни местных жителей и совершил перфоманс: пробежался полуголым по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. Эксцентричного парня горожане заметили в районе кинотеатра «Родина». За исключением кроссовок, носка и, конечно, картонки на интимных местах, на нем не было ничего лишнего. Также образ молодой человек дополнил белой шапкой с очками. Стоит отметить, что с собой он захватил «группу поддержки»: по пятам за парнем бежал, вероятно, его друг и снимал происходящее на камеру. А что это было — контент для «ТикТока или, может быть, спор — остается только гадать.

Полуголый молодой человек пробежался по центральной улице Нижнего Тагила
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