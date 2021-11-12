За неуплату 1,5 млн налогов заблокированы счета тагильской компании «СпецАвтоСтрой»

Гендиректор скрывал деньги и не платил налоги с марта 2020 года по февраль 2021 года. При этом Долгодворов продолжал работать с партнерами и переводить им средства. Долг он оплатил лишь в рамках расследования уголовного дела.
Однако осенью 2021 года у Долгодворова опять возникли проблемы с налоговой.
По состоянию на 7 ноября оценочная сумма взыскиваемой задолженности составляет 1,59 миллиона рублей, указано в данных сервиса СПАРК.
Напомним, «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила не заплатил 8,5 миллиона штрафов ГИБДД. Большая часть из них, 7,7 миллиона, выписана за перевес транспорта Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.