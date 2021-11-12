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За звонки коллекторов из-за незаконного займа свердловчанин отсудил у банка 25 тысяч

12 ноября 2021, 03:51
Фото: 1MI
25 тысяч морального вреда взыскал екатеринбуржец с банка за настойчивые звонки коллекторов из-за займа, который был незаконно оформлен кредитным специалистом.

В сентябре 2014 года мужчина оформлял кредит в «Русфинанс Банке» при покупке ноутбука. Сумма составила 18,8 тысячи рублей. Через месяц сотрудница, используя данные клиента, оформила на него телевизор в кредит, пишет Е1 со ссылкой на юриста.

В декабре стало известно об обмане и екатеринбуржец подал заявление о возбуждении уголовного дела из-за мошенничества. Ему было отказано, однако в 2016 году в отношении сотрудницы все равно завели дело, но уже по заявлению самого банка. При этом через три месяца оно было прекращено в связи с амнистией.

При этом банк все равно требовал погашения долга. Мужчина, по словам юриста, регулярно обращался в банк с жалобами, но они не помогали.

Вплоть до лета 2020 года, несмотря на то что в 2016 году ситуация прояснилась, моему клиенту продолжали поступать письма и звонки из банка, пояснила юрист Юлия Старицына.

Кроме того, по словам Старицыной, банк в 2019 году продал долг коллекторам, которые не слушали доводы клиента. Она пояснила, что только в 2020 году очередные разбирательства дали результат и обработка данных мужчины банком была прекращена.

В августе 2021 года мужчина с юристом обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Банк присудил екатеринбуржцу 25 тысяч рублей.

#Суд#Екатеринбург#Банк#Компенсация#Новости УрФО#Общество
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