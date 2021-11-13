Детали поимки сбежавшего из тагильской ИК-12 опасного преступника раскрыли в ГУФСИН

Там Бас работал поваром. Теперь его вновь ждет возвращение в исправительное учреждение строгого режима. Беглец был задержан на квартире. Сопротивления он не оказывал, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова пресс-секретаря ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко.