Экс-директор НТМК Алексей Кушнарев получил новый высокий пост

Кушнарев получил новую должность: директор по производству. Теперь он будет заниматься разработкой и реализацией стратегии и производсвенных планов предприятий «Металлоинвеста», контролировать качество продукции и бесперебойное производство, займется совершенствованием технологий и производственных процессов, а также реализацией крупных производственных проектов, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, Алексей Кушнарев входил в клан ЕВРАЗ НТМК. Данный клан в большей степени влияет на региональном и местном уровне, а его позиции плотно укрепились на муниципальном и региональном уровнях еще со времен Сергея Носова.