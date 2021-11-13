Куриное ДТП, скачки в лифте и отчаявшийся влюбленный — рассказываем о ЧП на Урале

В Нижнем Тагиле жители дома по адресу Черноисточинскoe шоссе, 23 во всей красе лицезрели последствия безумной атаки на кабинку лифта. Дело в том, что около двух часов ночи там застряла компания неадекватных молодых людей, которая перед этим скакала в тесном пространстве, как на ранчо. По словам местной жительницы, чтобы не терять времени, парни успеха справить нужду, покурить и попытаться выбраться из закрытого лифта, выламывая створки ногами. Тот теперь стал похож на шарик — стенки округлились. В начале третьего ночи «горячих» ребят все-таки вытащили, тогда они решили выразить негодование от сложившейся ситуации и разбомбить все, что попадалось на их пути.