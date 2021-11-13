Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом на Серовском тракте под Тагилом

По ее словам, на данный момент на месте аварии работают сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ДПС. На фото с места событий можно увидеть, что автобус стоит поперек дороги, а в его бок въехал легковой автомобиль белого цвета. Транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки смят капот.