Оставшегося без бензина водителя спасли с трассы свердловские автоинспекторы

В процессе стражи порядка заметили ВАЗ-21099 с включенной аварийной сигнализацией. Поблизости стоял мужчина, пытающейся остановить проезжающие автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Тогда автоинспекторы прекратили движение и узнали у мужчины, что во время поездки у него закончился бензин.